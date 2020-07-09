Волгоград, , 12:00 — REGNUM В Волгоградской области 9 июля подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 7146 положительных тестов. Лечение проходят 3372 пациента, в том числе 172 ребёнка. С подозрением на вирус госпитализированы 1986 человек.

Выписаны 3729 человек, 45 пациентов скончались.

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