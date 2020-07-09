Москва, , 12:00 — REGNUM В России за прошедшие сутки 8 июля выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, больше всего выявлено в Москве (568 случаев), далее идут Санкт-Петербург (292), Свердловская область (276), Югра (265), Иркутская область (243), Нижегородская область (224).

Отметим, что всего в стране выявлено 707 301 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 10 843 пациента, выздоровели — 481 316. Всего было проведено более 22 млн тестов.

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