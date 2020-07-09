Ижевск, , 12:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 июля выявили 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Всего в республике подтверждено 1652 случая заражения коронавирусом, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

До настоящего момента выписаны по выздоровлению 1297 человек, таким образом, более 78,51% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны 42 человека. 32 жителя республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии провели 146 437 исследований на коронавирус. Всего в республике тесты прошел 136 731 житель республики.

За предыдущие сутки в лабораториях республики было исследовано 2533 пробы, биоматериал был забран у 2427 жителей региона.