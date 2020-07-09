Томск, , 11:59 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 июля в администрации региона.

У 26 человек нет симптомом, у 16 — признаки ОРВИ, у 12 — пневмония.

Выздоровели ещё 59 человек, общее число выздоровевших — 1571.

За сутки в регионе скончался один пациент с коронавирусом. Он входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям (диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность). Заболевание сопровождалось тяжёлой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком.

Всего в Томской области по состоянию на 9 июля коронавирус выявлен у 2771 человека. За весь период в регионе скончались 22 пациента с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Томской области было выявлено 2717 носителей коронавируса.

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