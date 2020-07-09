Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновской области в муниципальных образованиях в местах для купания организуют дежурство спасателей и дружинников. Соответствующее поручение дал премьер-министр Александр Смекалин по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Вопросы безопасности на водных объектах были подняты в связи с установившейся аномальной жарой. По данным спасателей, разрешено купание в «Лесной Были» и «Березовой роще», там дежурят спасатели, при этом «практически везде люди купаются без спасателей и определённых условий».

Глава ульяновского правительства напомнил, что указ об ограничительных мерах не освобождает муниципальные образования от обязанности обеспечить готовность пляжей к купальному сезону. Александр Смекалин подчеркнул, что в течение недели необходимо организовать «постоянное присутствие» лиц, которые будут следить «за состоянием на местах купания»:

"Чтобы в случае непредвиденной ситуации спасти или оказать первую помощь, следить, чтобы в этих местах не было людей в состоянии алкогольного опьянения».

Уточняется, что речь идёт не только о спасателях, но и дружинниках.

По информации ГУ МЧС по Ульяновской области на учёте находится 41 пляж, из них принято в эксплуатацию восемь. С начала года утонули десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области трагедия на воде произошла 17 июня 2020 года в рабочем посёлке Ишеевка: по предварительным данным следствия, семья с четырьмя детьми отдыхала у Свияги, во время которого оставшаяся без внимания родителей восьмилетняя девочка утонула в реке.

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