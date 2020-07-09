Симферополь, , 12:03 — REGNUM Крымские кинотеатры вновь принимают зрителей после отмены санитарных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в соответствии с изменениями в указе главы Крыма о режиме повышенной готовности. Кинотеатры возобновили работу с 6 июля.

Пока в регионе демонстрируют картины, которые выходили в прокат в январе, феврале и марте. Зрители не спешат покупать билеты, так как уже успели посмотреть многие из этих фильмов, передает «Крыминформ».

"По ожидаемым премьерам до сих пор неизвестен старт или они переносятся на август. Фильмы стали появляться, в ближайшее время выйдут российские картины», — рассказала директор кинотеатра «Спартак» в Симферополе Ирина Вишневская.

Кинотеатры планируют тематические киномарафоны и ретроспективы. Работать они могут при условии соблюдения санитарных требований.

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