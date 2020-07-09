Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM На Среднем Урале подтвердили информацию о ещё трёх случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в области зафиксировано 144 человека, умерших от COVID-19. Сколько же больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний, в штабе не говорят.

В Пермском крае от других заболеваний скончались 53 больных COVID-19, в Челябинской области — 92.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 15 068 случаев заражения коронавирусом.