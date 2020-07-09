Москва, , 11:54 — REGNUM Столичные власти выделили более 1 млрд рублей на реализацию мероприятий по достройке ЖК «Марушкино» в Новой Москве. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По словам Пятовой, первый транш в размере 500 млн рублей на завершение строительства проблемного ЖК застройщик получил еще в прошлом году. После завершения строительства объекта, будут обеспечены права 700 обманутых дольщиков.

«На сегодняшний день договор аренды земельного участка под строительство ЖК «Марушкино» находится на регистрации в Росреестре. Следующим шагом станет получение разрешения на строительство объекта», — объяснила Анастасия Пятова.

Также председатель отметила, что работы по проектированию завершены, и сейчас проект проходит государственную экспертизу. Начать строительство планируется в третьем квартале 2020 года.