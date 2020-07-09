Оренбург, , 11:50 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела о группе подростков, которые обвиняются в избиении до смерти прохожего. Собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Трем подросткам инкриминируют часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью 18 февраля 2019 года пьяные парни, используя малозначительный повод для конфликта, жестоко избили прохожего. От травм мужчина скончался в больнице.

Двое подростков были заключены под стражу, один — под домашний арест.

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