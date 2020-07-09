Москва, , 11:49 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было зафиксировано 176 летальных исходов от COVID-19. Об этом 9 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что в результате этого суммарное количество скончавшихся от нового заболевания в стране составляет 10 843.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в России было выявлено 6 509 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 707 301.

При этом отмечается, что 8 805 пациентов за это же время в стране вылечились от нового заболевания и потому суммарное количество вылечившихся достигло 481 316.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 568 случаев заражения коронавирусом.