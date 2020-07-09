Улан-Удэ, , 11:46 — REGNUM В Бурятии привлекли к ответственности водителя, который накануне сжёг свой автомобиль ВАЗ-2106 в прямом эфире. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

К месту происшествия выехали инспекторы ГИБДД, которые нашли останки «Жигулей» у родственника хозяина машины. Владельцем оказался 27-летний местный житель, купивший автомобиль за неделю до этого за 20 тыс. рублей. Полицейским мужчина рассказал, что друзья попросили увезти их на озеро.

«Улан-удэнец согласился — при том, что права управления транспортным средством он не имеет. Однако, когда по дороге автомобиль сломался, он решил уничтожить его, поскольку, по его словам, ремонт обошелся бы ему в два раза дороже стоимости машины», — отметили в МВД.

В результате горожанина привлекли за управление транспортным средством без водительских прав, а также за нарушение правил перевозки людей. Ему назначены штрафы в сумме 5,5 тыс. рублей.

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