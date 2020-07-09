Уфа, , 11:52 — REGNUM Свыше 16 тысяч человек приняли участие в едином государственном экзамене по русскому языку в Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, ЕГЭ по русскому языку проходил в Башкирии в течение двух дней 6 и 7 июля. Это было сделано для того, чтобы уменьшить число участников в помещениях во время сдачи экзамена. Всего же экзамен сдавали 16 563 человек.

Отмечается, что самыми популярными предметами являются русский язык, профильная математика и обществознание. Помимо этого, интерес сохраняется и к химии, биологии, истории и физике.

Сообщается, что те граждане, которые не смогут принять участие в ЕГЭ в июле по уважительной причине, смогут написать его в августе. Экзамены прошли в штатном режиме.

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