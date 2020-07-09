Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Чиновники Санкт-Петербурга подтвердили еще 36 смертей среди горожан, заболевших COVID-19. Самому молодому из них 33 года. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

С начала пандемии в городе на Неве, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции 1520 человек, смерть 36 из них была подтверждена за прошедшие сутки.

Среди умерших — 19 мужчин от 33 до 87 лет и 17 женщин от 60 до 90 лет.

«Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — отметили в ведомстве.

При этом, как подчеркнули в комздраве, умершие имели при жизни хронические заболевания, осложнившие течение основной болезни, — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, гипертоническая болезнь, цирроз печени, а также онкологические заболевания.

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