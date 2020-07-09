Бердск, Новосибирская область, , 11:36 — REGNUM В Бердске на базе городской больницы открывают инфекционный госпиталь. Решение о перепрофилировании одного из корпусов приняла комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр, — уточнили в региональном правительстве. — Сейчас для пациентов с коронавирусном в отделении пульмонологии предусмотрены десять коек, и ещё 30 коек — для пациентов с внебольничной пневмонией».

В госпиталь будут направлять жителей Бердска с коронавирусом и с внебольничной пневмонией — для уточнения диагноза. Сегодня в инфекционном отделении бердской больницы находятся пять пациентов с коронавирусом.

Власти отмечают, что решение об увеличении количества инфекционных коек — превентивное. Госпиталь откроют на следующей неделе.