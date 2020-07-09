Оренбург, , 11:36 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 июля, выросло число летальных исходов пациентов COVID-центров, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По данным регионального минздрава, скончались двое пожилых людей. С начала пандемии в Оренбуржье зафиксирована смерть 25 пациентов, получавших лечение от COVID-19.

Напомним, за сутки (на 9 июля) в области подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 4 515 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 343 пациента.

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