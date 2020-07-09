Майкоп, , 11:38 — REGNUM Двадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Адыгее. Всего в республике к 10:35 9 июля выявлено 2187 носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Выздоровели в Адыгее за минувшие сутки 25 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 1626 человек с подтвержденным диагнозом. Таким образом, в республике к настоящему времени вылечились более 73,3% лиц от общего числа заразившихся коронавирусом нового типа.

Скончались в Адыгее 14 человек с COVID-19. Два последних летальных исхода в республике были зафиксированы 29 июня.

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