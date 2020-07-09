Астрахань, , 11:35 — REGNUM В Астраханской области 9 июля подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3842 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 669 человек. За весь период 3098 человек выздоровели и были выписаны, 35 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2776 человек, 10 тыс. 246 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.

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