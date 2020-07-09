Руза, Московская область, , 11:33 — REGNUM Дороги в подмосковной Рузе, которые пострадали от разлива реки, полностью восстановят за неделю. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Было смыто пять домов, жители которых были своевременно выселены. Пострадало, как минимум, четыре дороги. Две из них полностью размыло», — сообщил Тресков в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-губернатор уточнил, что будут восстановлены все проезды: основной можно будет использовать через двое суток, муниципальную сеть — через три-четыре дня. Все последствия на дорогах Рузы будут полностью ликвидированы через неделю.