Воронеж, 9 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Воронежской области 9 июля подтвержден 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Всего в регионе выявлено 8909 положительных тестов.
Выписаны после выздоровления были 7024 человека. По областным данным, скончались 76 человек.
«Позитивный тренд продолжается: количество выписанных из больниц снова превысило число госпитализированных: 120 человек против 70», — сообщили в пресс-службе областного оперштаба.