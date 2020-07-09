Абакан, , 11:31 — REGNUM В Хакасии 10−11 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Также прогнозируется град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 9 июля прогнозируется непогода.

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