Уфа, , 11:34 — REGNUM 47 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявили 5778 фактов заражения коронавирусной инфекцией. При этом 3662 граждан справились с ней, в том числе 142 человека за минувшие 24 часа.

При этом продолжают лечение в больницах 382 пациента с этой инфекцией, а 1662 человека лечатся на дому.

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