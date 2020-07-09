Оренбург, , 11:28 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 июля, референс-центр подтвердил 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в регионе за весь период коронавирусного режима проведено более 274 тыс. лабораторных исследований, показатель на 100 тыс. населения составил 216,6.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 4 515 носителей SARS-CoV-2. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, скончались 25 пациентов, выздоровели 3 343 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге строителей больницы начнут ежедневно тестировать на коронавирус