Грозный, , 11:27 — REGNUM В Чечне в 2020 году получат новое жилье 757 человек, проживающих в настоящее время в аварийных домах. Из них 282 новоселов включены в программу по улучшению жилищных условий на текущий год, сообщили 9 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Помимо этого, власти Чечни планируют предоставить квартиры еще 475 гражданам, которые стоят в очереди и должны были быть переселены в 2021 году. Таким образом, программа ликвидации ветхого фонда в Чечне на 2020−2021 годы будет выполнена досрочно.

Как отметили в министерстве строительства и ЖКХ ЧР, новые квартиры «под ключ» уже готовы к приему своих жильцов. В настоящее время ведутся работы по их регистрации.

В планах властей Чечни завершить программу ликвидации ветхого жилья, рассчитанную до середины 2025 года, уже к началу 2022 года. В следующем году получат новое жилье в Чечне 2427 жильцов, проживающих в аварийных домах.