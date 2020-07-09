Туркестан, Казахстан, , 11:27 — REGNUM Три тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана застряли в Туркестанской области Казахстана рядом с пограничным пунктом «Жибек жолы», сообщает 9 июля издание Tengrinews. kz со ссылкой на заместителя главы региона Акена Калкаманова.

По его словам, регулярно усилиями дипломатов организуются переходы через границу. «Несколько дней назад пропустили 200−300 человек. В основном мы стараемся женщин и детей отправить», — сказал Калкаманов.

Он добавил, что руководство Сарыагашского района организует питание один раз в день. Ситуацию контролируют 20 полицейских — они следят чтобы люди не расходились, так как власти не могут проверить их на коронавирус.

Ранее в социальных сетях появились фото, на котором десятки людей спят на голой земле. Автор публикации написал, что это граждане Узбекистана, которые не могут попасть домой из-за закрытых границ.

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