Курск, , 11:26 — REGNUM В Курской области по состоянию на 9 июля зарегистрировано 44 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждена ещё одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончался 67-летний мужчина.

Выписаны после выздоровления были 3877 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 19 человек.

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