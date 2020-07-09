Москва, , 11:26 — REGNUM В Москве зафиксировали рекордно низкое число новых носителей коронавируса, выявленных в результате исследований. Об этом 9 июля сообщили в московском оперативном штабе.

За сутки зафиксировано 568 новых случаев заражения.

«Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Количество новых заболевших на 64% меньше, чем месяц назад и на 90% меньше, чем два месяца назад», — говорится в информации штаба.

Отметим, что последний месяц в Москве ослабляют ограничения. Уже две недели (полный инкубационный период) прошло с первого крупного массового мероприятия после начала эпидемии коронавируса — парада Победы. Однако статистика продолжает снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала распространения вируса в столице выявили 227 363 случая заражения.