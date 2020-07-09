Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области после коронавируса за истекшие сутки выздоровели ещё 227 пациентов, ранее получившие положительный результат теста на наличие инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 7 тыс. 610 заболевших, в том числе за последние сутки — 227», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Ростовской области подтверждён 91 случай заражения коронавирусной инфекцией, три пациента с COVID-19 скончались.

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