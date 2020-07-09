Москва, , 11:25 — REGNUM В Министерстве просвещения РФ на фоне обновления в 2020 году высшего руководства учреждения так и не сделали ожидаемого практически всеми российскими гражданами заявления об отмене ЕГЭ, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отмену школьных линеек 1 сентября.

«Это стало бы отправной точкой в отказе от элегантно навязанной Западом дебилизации российских детей, издевательством над методиками обучения и, как результат, возвращению к лучшим российским и советским практикам высококачественного образования.

Школьные линейки — вопрос больше административный и отчасти креативный. Их можно и нужно провести. Дети на открытом воздухе и в школьных помещениях во время ученого процесса те же и в том же количестве.

Угрозы распространения коронавируса в открытом пространстве намного меньше. С исчезновением линеек вся российская школьная система полностью поблекнет.

Она растеряет лучшие традиции и станет похожей на серую рутину, выпускающую в жизнь молодых людей с низким уровнем человеческого капитала с егэшной закваской», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения Сергей Кравцов заявил что линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме.

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