Махачкала, , 11:26 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Дагестане по состоянию на 10:35 9 июля достигло 8327. За минувшие сутки инфекция в республике выявлена у 47 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

В течение последних четырех недель в Дагестане наблюдается снижение темпа заболеваемости COVID-19. Так, 10 июня было зафиксировано 97 случаев заражения, 20 июня — 85, 30 июня — 65, а уже с 6 июля суточный прирост не превышает 50 случаев.

Выздоровели в Дагестане за последние 24 часа 114 человек, заразившиеся коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике вылечились 6468 пациентов с COVID-19, или почти 77,7% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом.

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