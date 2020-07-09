Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Впервые за 12 лет в Петербурге расселят и снесут «хрущевку». Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко, курирующий городской строительный комплекс.

Все эти 12 лет в городе действовала программа развития застроенных территорий, или, проще говоря, программа реновации, по которой предполагалось расселять «хрущевки», непригодные для жизни, и сносить их, освобождая пятна под застройку.

«В этом месяце увидим наконец-то первую полностью расселенную пятиэтажку в рамках реализации этого проекта», — заявил Линченко.

Речь идет о доме №37 по 2-й Комсомольской улице. Здание на 50 квартир возвели в 1967 году.

Предполагается, что его снесут уже в 20-х числах июля. По крайней мере, об этом «Петербургскому дневнику» заявили в комитете по строительству.

Напомним, компании «СПб Реновация» и «Воин-В» должны были расселить петербургские «хрущевки» по договору с городом от 2008 года, предполагалось, что новое жилье обретут 150 тыс. человек, но в итоге за 12 лет переселить удалось только порядка 1,5 тыс. семей. Чиновники неоднократно признавали провал всей программы в Петербурге.

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