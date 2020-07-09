Тбилиси, , 11:18 — REGNUM В Грузии с 13 июля возобновится проведение культурных мероприятий на открытом пространстве. Об этом на заседании правительства Грузии 9 июля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, это будет способствовать оживлению внутреннего туризма.

«Это имеет особенное значение сейчас, когда в летний период внутренний туризм становится все более актуальным. Все мероприятия, имеющие различную нагрузку, но проводимые под открытым небом, будут разрешены. Например, в последнее время был большой спрос кинологов на проведение выставок», — пояснил премьер.

Отметим, что на 9 июля в Грузии фиксируется 968 случаев коронавируса. Большинство введенных из-за коронавируса ограничений в стране уже отменено.