Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 июля.

Число муниципальных образований, где выявлены новые носители SARS-CoV-2, составляет 17. Так, в областном центре положительный результат теста на наличие инфекции за сутки получили 48 человек, в Шахтах и Мясниковском районе — по восемь жителей. 49,5% новых заразившихся — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет, 32,9% — в возрасте от 18 до 45 лет, 16,5% — старше 66 лет, 1,1% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в настоящее время пока не выявлены повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом результаты тестирования на антитела к SARS-CoV-2 станут известны после 10 июля.

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