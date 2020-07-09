Казань, , 11:36 — REGNUM В Татарии по информации на 9 июля коронавирус выявили у 4893 человек, за сутки положительные тесты получили еще 35 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3808 человек (за сутки — 10 пациентов), скончался 21 человек, один за сутки.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы четыре человека, 31 — лечатся на дому. Один случай заражения завозной, 34 — контактные. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек. 16 человек проживают в Казани, в Нижнекамском районе республики — шестеро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по информации на утро 9 июля общее число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией возросло до 21 человека.

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