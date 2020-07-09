Москва, , 11:12 — REGNUM Директор организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, а также координатор данной организации Мария Кузнецова задержаны у своего московского офиса на Петровке. Об этом 9 июля рассказал координатор организации Дмитрий Заир-Бек, его слова приводит «Интерфакс».

"Судя по камерам, в офисе пока чисто, но, видимо, скоро начнется обыск», — также сообщил он.

Кроме этого, координатор «Открытой России» указал, что, по его информации, на сайте московского Басманного суда сообщается о девяти обысках, которые собираются проводить в отношении данной организации, однако на данный момент, по словам активиста, ведутся только пять из них.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи проводят обыски у членов организации «Открытая Россия», а также муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.