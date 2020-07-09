Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, о чём ранее информировало управление Роспотребнадзора. При этом третьи сутки подряд число выздоровевших превышает число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб России.

По информации на 9 июля (10:35 мск), в Ульяновской области официально выявлено 6733 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 105.

Выздоровели 3965 пациентов, в том числе за сутки выписались 167 человек. В настоящее время в регионе продолжают лечение 2716 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, зарегистрировано три новых летальных исхода, всего в Ульяновской области с начала пандемии скончались 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске после вмешательства прокуратуры медицинским работникам ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А. Егорова выплачено более 10,7 млн рублей «стимулирующих».

Подробнее: В Ульяновской области после проверки медикам доплатили 10,7 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлены 105 новых носителей коронавируса