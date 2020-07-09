Сеул, , 11:20 — REGNUM В Южной Корее отобрали 22 школы по всей стране для реализации проекта популяризации корейского костюма ханбок в повседневной жизни. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны и Корейский фонд традиционных ремесел и дизайна (KCDF).

Согласно опубликованным данным, в конкурсе участвовали 50 учебных заведений из 11 провинций и городов центрального подчинения.

Известно, что в 12 школ будут направлены дизайнеры для разработки новой формы, другие десять школ — получат готовую форму.

Отмечается, что новую форму, стилизованную под ханбок, ученики школ уже смогут надеть в октябре текущего года.

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