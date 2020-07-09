Москва, , 11:03 — REGNUM Курьеры компании Delivery Club намерены выйти на улицу, чтобы привлечь внимание к невыплате заработной платы. Уличная акция запланирована на сегодня, 9 июля, в Москве перед офисом Мейл.Ру, которая является владельцем логистического партнера.

Работники служб доставки намерены таким образом привлечь руководство к прямому обсуждению требований бастующих.

Как отмечается в заявлении профсоюза «Курьер», «несмотря на заверения компании, зарплаты за июнь по-прежнему не выплачены, вопрос о трудовых договорах не поднимался вовсе».

Напомним, ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат. По данным профсоюза «Курьер», зарплаты в течение двух месяцев не получали 290 сотрудников.

При этом ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Delivery Club сообщало, что долги по заработной плате курьерам уже начали выплачивать, при этом пообещав погасить всю задолженность не позднее 8 июля.