Магас, , 11:01 — REGNUM В Ингушетии завершился обвинительным приговором суд над 22-летним жителем Северной Осетии. Его обвинили в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

За 10 поддельных купюр номиналом 2000 рублей подсудимый получил 2,2 года колонии общего режима. Как было установлено следствием и доказано судом, молодой мужчина купил фальшивые деньги в Москве в декабре 2018 года. Вернувшись на родину, он стал расплачиваться ими за товары в магазинах соседней Ингушетии. Покупая товары на незначительную сумму — не более 100 рублей, он забирал сдачу себе, при этом получая подлинные денежные знаки.

Задержали злоумышленника уже спустя несколько дней. Из оборота были изъяты три фальшивые двухтысячные купюры.