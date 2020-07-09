Пермь, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 июля, зафиксирован летальный исход четырех пациентов, которые получали лечение от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, умерли пациенты в возрасте 52, 67, 82 и 87 лет. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

С начала пандемии в регионе скончался 141 человек: 88 — от COVID-19, от сопутствующих заболеваний — 53 пациента.

Напомним, в регионе на сегодняшний день выявлено 4 225 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 3 167 человек.

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