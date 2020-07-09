Петрозаводск, , 11:01 — REGNUM В Республике Карелия впервые с начала пандемии зарегистрирован суточный рост числа выздоровевших по отношении к заболевшим — 39 против 33. Об этом 9 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В последние несколько дней в регионе отмечается положительная динамика по росту числа выздоровевших.

Так, с начала пандемии в Карелии выявлено 1656 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 33 новых случая за сутки, в том числе три ребенка).

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 20 зарегистрированы в Петрозаводске, три в Кондопожском районе это два в самой Кондопоге и один в Нигозеро. Еще по два заболевших выявлено в Костомукше, в Питкярантском районе — в деревне Ряймяля и поселке Импилахти. Также по одному случая зафиксировано в Олонце, поселке Муезерский, Беломорске, Лахденпохье, поселке Пиндуши Медвежьегорского района и в поселке Кааламо Сортавальского района.

При этом 872 человека с начала пандемии выписаны, в том числе 39 человек за сутки: из них 25 — в Петрозаводске, шесть в Сортавальском районе, два в Костомукше и по одному в Кондопожском, Питкярантском и Лоухском районах, а также три строителя Белопорожских ГЭС.

Всего в регионе проведено 87 859 исследований из них 1187 за сутки. 957 человек находятся на карантине, за сутки их количество сократилось на три человека, еще 23 человека находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в республике продолжает отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией — 839 человек из них пять за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 63 человека умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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