Красногорск, , 10:58 — REGNUM В Московской области постепенно сворачиваются временные госпитали в выставочном комплексе «Крокус» и в парке «Патриот». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, Московская область возвращается к нормальной жизни. Во всех округах региона освобождаются койки для пациентов с коронавирусом. Начали сворачивать временные госпитали, развёрнутые в «Крокусе» и «Патриоте».

Воробьёв отметил, что коронавирус пока не пропал полностью, поэтому следует соблюдать масочно-перчаточный режим.