Самара, , 11:16 — REGNUM Неблагополучный очаг по бруцеллезу крупного рогатого скота (КРС) зарегистрирован в Самарской области. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты установили карантин по этому заболеванию в Шигонском районе. Там, при обследовании сыворотки крови крупного рогатого скота ЗАО «Берег-Агро» был выявлен бруцеллез.

Отмечается, что в настоящее время на территории данного хозяйства специалисты проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения данного заболевания и ликвидируют очага бруцеллеза.

Сообщается, что бруцеллез является хронической болезнью животных и человека, которая передается от животного к человеку при контакте с зараженными животными, либо при употреблении в пищу продукции зараженных животных.

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