Кызыл, , 10:57 — REGNUM В Туву на 14 большегрузах привели медицинские приборы и оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, гуманитарную помощь отправили власти Москвы.

«Помощь поступила в рамках заключенного между правительством республики и мэрией столицы в 2014 году соглашения о сотрудничестве после обращения Шолбана Кара-оола к мэру Москвы Сергею Собянину. Ее общая стоимость оценивается в 780 млн. рублей», — отметили в правительстве.

В списке оборудования значится передвижной комплекс компьютерной томографии, а также 100 кислородных концентраторов. Каждый из приборов, как отмечается, может обеспечить кислородом сразу шести пациентов. По словам главы, следом поступит ещё одна партия на 35 грузовиках.

«Помощь очень своевременная, так как борьба с инфекцией у нас продолжается. Все оборудование надо сразу запускать в работу», — подчеркнул он, поблагодарив мэра Москвы.

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