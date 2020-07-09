Степанакерт, 9 июля 2020, 10:55 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло 142, сообщили 9 июля в информационном штабе министерства здравоохранения республики.
В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки выявили один случай заражения. По состоянию на 9 июля в Карабахе выздоровели 113 пациентов, или 79% от общего числа заразившихся.
На сегодняшний день на изоляции остаются 2468 человек, в лабораториях проведено 2468 тестов на коронавирус. Ранее власти Нагорного Карабаха продлили режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
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