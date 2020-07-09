Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Компания «Биосан» запустила третью производственную линию одного из главных компонентов тест-систем на коронавирус (дезокситрифосфатов). По данным компании, это позволит увеличить объемы выпуска два раза.

«Линия уже запущена, на ней можно будет производить до 10 литров в неделю, раньше у нас было 4−5 литров, — пишет «ТАСС» со ссылкой на своего собеседника в компании. — Новые мощности позволят нам удовлетворить потребности всех наших клиентов как внутри страны, так и за границей».

Удвоение объёмов производства в компании ожидают к середине июля 2020 года. Компоненты будут поставляться производителям тест-систем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область наращивает объёмы тестирования на коронавирус — в регионе увеличивается число лабораторий, а больницы продолжают получать новую технику и оборудование.

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