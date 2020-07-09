Красноярск, , 10:54 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 июля в краевом оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на 9 июля выявлено 10 106 носителей коронавируса.

Вылечились 318 человек, общее количество выздоровевших выросло до 6050.

В Красноярском крае число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 195. В том числе за последние сутки скончались 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения зарегистрированы в 57 муниципальных образованиях Красноярского края.

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