Пенза, , 11:00 — REGNUM В Пензенской области по данным на 9 июля коронавирус выявили всего у 5628 человек. За сутки подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровел 5061 человек, за сутки — 79 пациентов. Всего скончались от инфекции 56 человек, двое — за последние 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 9 июля стало известно о смерти от коронавируса 80-летнего и 94-летней пациентов.

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