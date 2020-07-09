Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В Чувашии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные опубликовал оперативный штаб России.

По информации на 9 июля (10:35 мск), в Чувашии официально выявлено 5657 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 67. В настоящее время в республике продолжают лечение 2507 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели 3107 пациентов, в том числе за сутки выписались 27 человек. Новых летальных исходов нет, всего во время пандемии умерли 43 человека.

По последним данным республиканского оперативного штаба (на 8 июля), в Чувашии наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Чебоксарах (2328), в Ядринском районе (280) и Новочебоксарске (270).