Махачкала, , 10:57 — REGNUM Власти Дагестана намерены разработать целевую программу по стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на побережье Каспийского моря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания о санитарно-гигиеническом состоянии прибрежной полосы Каспия и зон рекреаций региона.

Напомним, в начале июня дагестанский Роспотребнадзор в очередной раз признал пляжи Махачкалы непригодными для купания. Мониторинг состояния морской воды в прибрежной зоне Каспийского моря, как и в предыдущие годы, показал превышение уровня бактериального загрязнения из-за непрекращающегося сброса неочищенных канализационных и поверхностных стоков.

В ходе совещания руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов предложил ряд мер для охраны Каспия от загрязнений сточными водами и предупреждения возникновения ЧС санитарно-эпидемиологического характера. В их числе разработка генеральной схемы развития и освоения морского побережья и республиканской целевой программы «Каспий» по стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на побережье Каспийского моря.

Павлов также предложил предусмотреть строительство канализационного коллектора в Редукторном поселке Махачкалы и строительство канализационных сетей в новых жилых микрорайонах, кварталах, садоводческих обществах и товариществах города.

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