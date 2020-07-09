Барнаул, , 10:47 — REGNUM Число рейдов для обеспечения безопасности отдыхающих на водоёмах увеличилось в Барнауле, сообщили ИА REGNUM 9 июля в правительстве Алтайского края.

Причина — установившаяся жара и участившиеся происшествия с гибелью людей на воде.

По данным пресс-центра администрации краевой столицы, 8 июля прошли выезды в четырех районах города. Основной задачей в Центральном районе было исключить купание в неустановленных местах несовершеннолетних. С отдыхающими провели профилактические беседы и вручили им памятки.

В Ленинском районе участники рейда объехали места купания на озёрах Пионерское и Коралл, а также на реке Ляпихе. Специалисты администраций Индустриального и Октябрьского районов проверили берега рек Власиха и Обь.

В местах несанкционированного купания в четырех районах Барнаула специалисты вручили 105 памяток, провели 35 бесед. Составлено четыре протокола о правонарушениях, двух подростков доставили в отдел полиции для передачи их родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в России после периода санитарных ограничений открываются пляжи. Решения регионы принимают каждый по отдельности.

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